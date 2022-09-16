الجمعة 16 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن الجيزة» يشن حملات موسعة لإعادة الانضباط بشوارع المحافظة

حملات أمنية
حملات أمنية
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وجهت مديرية أمن الجيزة، حملات أمنية موسعة، استهدفت كافة ميادين وشوارع المحافظة، وذلك بقصد إعادة الانضباط في كافة الشوارع ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

الحملات الأمنية المكثفة التي قادها اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، حرصت على تحقيق الانتشار الأمني المكثف بشوارع المحافظة، وتكثيف التواجد الأمني الميداني لتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه محاولة الخروج عن القانون.

كما استهدفت الحملات الأمنية التصدي لظاهرة الباعة الجائلين في شوارع المحافظة، ورفع كافة أنواع الإشغالات والمخلفات التي يتسبب فيها الباعة من الطرق، وذلك بقصد تحقيق السيولة المرورية في ربوع المحافظة، ومنع التكدسات المرورية.

الحملات الأمنية التي شاركت فيها كافة قطاعات مديرية امن الجيزة، استهدفت أيضًا التصدي لكافة أشكال الجريمة وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، على كافة القوات بضرورة الالتزام بضبط النفس، والعمل على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المحافظة بقصد تحقيق الأمن للمواطنين بصورته الكاملة في كافة شوارع وميادين المحافظة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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