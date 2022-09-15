انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق شب داخل شقة بالعمرانية

انتدبت النيابة العامة بالجيزة، خبراء المعمل الجنائى لفحص حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية لبيان سبب الحريق، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

كان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.