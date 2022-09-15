الخميس 15 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين أصابا شابًا بطلق خرطوش فى حفل زفاف بالهرم

حبس
حبس
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، شخصين لإصابتهما شابا بطلق خرطوش بالخطأ أثناء إطلاق النيران في حفل زفاف بالهرم.

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بقسم الهرم من غرفة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة شاب بطلق خرطوش.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة شاب بطلق خرطوش.

بالتحرى تبين أن الشاب أصيب بالخطأ، بطلق خرطوش أثناء قيام شخصين بإطلاق الأعيرة النارية في حفل زفاف.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة شخصين شاب إطلاق النيران الهرم حفل زفاف

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