الخميس 15 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق داخل شقتين سكنيتين ببولاق الدكرور

حريق
حريق
ads

نجحت قوات الحماية المدنية، الخميس، في السيطرة على حريقين داخل شقتين سكنيتين بشارع محمد زياد من شارع أحمد ماهر بجوار كوبري الملك فيصل، وبشارع جمال إبراهيم من شارع ناهيا أمام مصنع الأدوية بمنطقة بولاق الدكرور، دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريقين داخل شقتين سكنيتين فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكانى الحريقين، وفرض كردون أمني بمحيطهما لمحاصرتهما ومنع امتدادهما، وتمت السيطرة عليهما دون إصابات.

قوات الحماية المدنية حريق شقتين بولاق الدكرور شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

الأكثر قراءة

ننشر تفاصيل انتقال مصطفى شلبى من إنبى إلى الأهلى.. وصفقة رسمية بعد قليل

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ورابط تسجيل الرغبات للكليات والمعاهد

رابط موقع صندوق الاسكان الاجتماعي لحجز شقق الإعلان 16 لسنة 2022 فور طرحها

رئيس الوزراء يتابع نتائج تطبيق قرار ترشيد استهلاك الكهرباء

سؤال برلماني لـ الحكومة: ما هي أدواتنا للتحكم في ارتفاع سعر الدولار؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

«فاطمة تعلبة».. وإدارة الوعى العلمى

د هند جاد

قوة «نون».. وفقه الرجال

حسين دعسة

فاجعة انهيار عمارة سكنية.. صرخة الملك عبدالله.. نحو الإنقاذ والنجاة

د. أحمد مجاهد

صلاح جاهين.. شاعر الحلم المكسور

خالد عكاشة

التهديد العالمى للإخوان المسلمين «٣»

ماجد حبته

نحو نظام عالمى أكثر عدلًا

أحمد الصغير

زيارة الرئيس السيسى لقطر والرد على حملة المتربصين!

نبيل عبدالفتاح

تحديات فى طريق الثقافة المصرية

صور

جولة «الدستور» داخل مستشفى السلام الدولي بالقاهرة الجديدة

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

محطة تل أبيب

المزيد

تصاعد التوترات بالضفة الغربية: أمريكا تسعى لضمان التنسيق الأمنى بين إسرائيل والسلطة

لأول مرة.. وزير الخارجية الإماراتى يصل إسرائيل

الأمم المتحدة: قصف إسرائيل مطار دمشق أوقف وصول المساعدات إلى سوريا