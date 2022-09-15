إخماد حريق داخل شقتين سكنيتين ببولاق الدكرور

نجحت قوات الحماية المدنية، الخميس، في السيطرة على حريقين داخل شقتين سكنيتين بشارع محمد زياد من شارع أحمد ماهر بجوار كوبري الملك فيصل، وبشارع جمال إبراهيم من شارع ناهيا أمام مصنع الأدوية بمنطقة بولاق الدكرور، دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريقين داخل شقتين سكنيتين فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكانى الحريقين، وفرض كردون أمني بمحيطهما لمحاصرتهما ومنع امتدادهما، وتمت السيطرة عليهما دون إصابات.