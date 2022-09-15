المصرى يبدأ استعداداته للموسم الجديد بقيادة إيهاب جلال اليوم

تنطلق، اليوم الخميس، فترة إعداد فريق النادي المصري بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق بأحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، وذلك استعدادًا للموسم الجديد والذي ينطلق منتصف أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة المصري التي أعلن عنها إيهاب جلال 20 لاعبًا وهم:

أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاتة، الناشئ إيهاب العايدي، عمرو موسى، إسلام أبوسليمة، كريم العراقي، أحمد علاء، حسين السيد، فريد شوقي، إيزي إيميكا، إسلام عطية، حسن علي، محمد جريندو، أحمد الشيخ، محمد عنتر، إلياس الجلاصي، عمرو مرعي، والثنائي الجزائري عبدالرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر.

وسوف تنقسم فترة الإعداد إلى ثلاث مراحل تبدأ بمعسكر القاهرة، ثم ينتقل الفريق إلى معسكر آخر بمدينة برج العرب بالإسكندرية، ويختتم فترة الإعداد بمدينة الإسماعيلية، وسوف يخصص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال الأسبوع الأول للتدريبات البدنية فقط.

من ناحية أخرى، يواصل مجلس ادارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي سلسلة تعاقداته مع عدد من اللاعبين المميزين استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وتعاقد مجلس المصري رسميًا مع خمس صفقات حتى الآن، وهم: حسين السيد الظهر الأيسر لفريق بيراميدز، والمهاجم الدولي مروان حمدي لاعب الزمالك، والجزائري عبدالرحيم دغموم لاعب فريق وفاق سطيف، بالإضافة إلى المدافع الجزائري عماد الدين بوبكر لاعب الوداد المغربي، والمهاجم النيجيري أنتوني أكوبوتو، لاعب فريق قطر القطري.