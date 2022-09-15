سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 15-9-2022

ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس – آخر يوم في التداولات الأسبوعية قبل الإجازة الإسبوعية للبنوك والتي تستمر يومي الجمعة والسبت.

ويستكمل سعر الدولار سلسلة الارتفاعات التي بدأها منذ عدة أسابيع رغم قرارات البنك المركزي المصري بعدم رفع سعر الفائدة والتي تتسبب في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلا أن سعر الدولار استمر في الزيادة وسط توقعات من خبراء بسوق المال باتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة على الجنيه مع استمرار التضخم.

وتعرض "الدستور"، في التقرير التالي، سعر الدولار اليوم الخميس 15-9-2022 في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري ١٩،٣٠ جنيه مصري للشراء، و١٩،٤١ جنيه مصري للبيع.

بلغ سعر الدولار بنك مصر إيران للتنمية للشراء ١٩،٣٦ و١٩،٣٩ جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي للشراء ١٩،٣٦ جنيه و١٩،٣٩ جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار بنك الإسكندرية للشراء ١٩،٣٣ جنيه و١٩،٣٩ جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي للشراء ١٩،٣٣ جنيه و١٩،٣٩جنيه مصري للبيع.

وصل سعر الدولار فى المصرف المتحد للشراء ١٩،٣٣ و١٩،٣٩ جنيه مصري للبيع.

سجل سعر الدولار بنك التعمير والإسكان ١٩،٣٣ للشراء و١٩،٣٩ جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدي أجريكول مصر ١٩،٣٢ للشراء و١٩،٣٩ جنيه مصري للبيع.

بلغ سعر الدولار بنك مصر للشراء ١٩،٣١ جنيه للشراء و١٩،٣٧ جنيه مصري للبيع.

وصل سعر الدولار البنك اﻷهلي اليوناني إلى ١٩،٣١ جنيه مصري للشراء، و١٩،٣٧ جنيه مصري للبيع.

بلغ سعر الدولار بنك قناة السويس ١٩،٢٩ جنيه مصري للشراء و١٩،٣٩ جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي اﻷفريقي الدولي ١٩،٢٩ جنيه مصري للشراء و١٩،٣٩جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ١٩،٢٩ جنيه مصري للشراء، و١٩،٣٩ جنيه مصري للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك بلوم مصر غلى ١٩،٢٩ جنيه مصري للشراء، و١٩،٣٩ جنيه مصري للبيع.

بلغ سعر الدولار في البركة مصر: للشراء ١٩،٢٧ جنيه مصري وللبيع ١٩،٣٧ جنيه مصري.

بلغ سعر الدولار في البنك اﻷهلي المصري ١٩،١٨ جنيه مصري للشراء، و١٩،٢٤ جنيه مصري للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك المشرق ١٩،١٢ جنيه مصري للشراء، و١٩،٢٢ جنيه مصري للبيع.