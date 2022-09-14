الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على مسئول مستودع أسطوانات بوتاجاز بروض الفرج

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق فى روض الفرج، الأربعاء، التحفظ على مسئول مستودع أسطوانات بوتاجاز بمنطقة روض الفرج 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، لقيامه بتجميع الأسطوانات المدعمة بقصد بيعها في السوق السوداء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من ضبط مسئول عن مستودع أسطوانات بوتاجاز، كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة؛ لقيامه بتجميع أسطوانات البوتاجاز المنزلية المدعمة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وعُثر بداخل المستودع على 100 أسطوانة بوتاجاز منزلية.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط  اعترف أمام اللواء محمد عبدالله، مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

روض الفرج التحفظ مسئول مستودع أسطوانات بوتاجاز تحريات

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وائل لطفي

سلاح الشائعات

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