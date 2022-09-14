الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل محمد عادل والنيابة تستأنف على القرار

محكمة
محكمة
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قررت محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل محمد عادل في اتهامه بالقضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة، واستأنفت النيابة على إخلاء سبيله والمقرر نظره غدًا الخميس.

وألقي القبض على عادل في يونيو 2018 خلال مغادرته قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية بعد انتهاء المراقبة الشرطة اليومية التي يخضع لها تنفيذًا للعقوبة الصادرة في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي حكم عليه فيها بالسجن والمراقبة الشرطية مع الناشطين أحمد ماهر وأحمد دومة لاتهامهما بالتجمهر واستعراض القوة أمام محكمة عابدين.

ووجّهت النيابة لـ"عادل" في القضية التي حملت رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل بعد بلاغ قدمه ضده أحد المواطنين. نظام الحكم وإمداد قيادتها بالمعلومات، وذلك أثناء فترة وجوده فى الحبس.

محكمة الجنايات القضية اخلاء سبيل النيابة القبض محافظة الدقهلية

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