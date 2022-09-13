البراءة لـ18 متهمًا كونوا عصابة هجرة غير شرعية بالغربية

أصدرت محكمة جنايات الغربية، الثلاثاء، حكمًا، يقضي ببراءة 18 متهمًا في قضية تهريب الشباب خارج البلاد عن طريق الهجرة غير الشرعية.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة، ووجهت تهمة تهريب أشخاص عن طريق الهجرة غير المشروعة لـ18 متهمًا، وتعريض حياتهم للخطر، بعد أن كون المتهم الرئيسي تشكيلًا عصابيًا لاستقطاب الشباب راغبي السفر للخارج بطرق غير مشروعة مقابل مبالغ مالية.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.