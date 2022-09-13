الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بأسلحة وذخائر وحشيش بسوهاج

حبس عاطل
حبس عاطل
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أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 60 طربة من مخدر الحشيش وأسلحة نارية وذخائر بقصد الاتجار.

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة بحوزته 60 طربة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح عبارة عن 5 فرد محلى الصنع وذلك قبل ترويجها.

وكشفت التحريات الأولية التي قام العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج قيام "خنور م ا ع" 42 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز سوهاج والسابق اتهامه فـي قضية سلاح بدون ترخيص بالاتجار بالمواد المخدرة أنه يقوم بعرض المواد المخدرة على ببعض العملاء من أجل ترويجها وتوزيعها عليهم بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من وراء تلك التجارة غير المشروعة والمجرمة قانونًا.

تم ضبطه وبحوزته 60 طربة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 6 كيلوجرامات، 5 فرد رصاص محلي الصنع وفرد روسي محلي الصنع و10 طلقات من ذات العيار هاتف محمول ومبلغ 500 جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

سوهاج حيازة أسلحة نارية الاتجار النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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