البحث عن جثمان شاب غرق أثناء محاولة إنقاذ شقيقه بالنوبارية

دفع شاب حياته ثمنًا، لإنقاذ شقيقه من الموت في ترعة النوبارية بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ اللازم، فيما يكثف رجال قوات الإنقاذ النهري جهودهم للبحث عن جثمان الغريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوقوع حادث غرق لشاب داخل ترعة النوبارية بجوار كوبري العبد أمام شركة المياه الجديدة بدائرة المركز، وذلك أثناء إنقاذ شقيقة من الغرق، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة وقوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، وذلك في محاولة لاستخراج الجثمان.

بالفحص تبين لضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة حوش عيسى أن المجنى عليه الذى يدعى مصطفى سعد أبوالنصر شاهد أخيه الأكبر حسن سعد أبوالنصر يستنجد به داخل مياه ترعة النوبارية من أجل إنقاذه من الغرق فقام بالنزول إلى المياه لإنقاذه فجرفه التيار وغرق، وتم إنقاذ أخيه الأكبر، وجار الآن البحث من قبل قوات الإنقاذ النهرى من أجل سرعة استخراج الجثة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.