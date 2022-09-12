سفير قطر بالقاهرة: زيارة الرئيس السيسى للدوحة تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين

أكد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة قطر، منوها بأن هذه الزيارة وهي الأولى لفخامته لقطر، تعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال السفير آل شافي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بهذه المناسبة، إن زيارة الرئيس السيسي لدولة قطر، تأتي في إطار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الأخوية بين الدوحة والقاهرة، والتي تكللت بزيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لجمهورية مصر العربية في شهر يونيو الماضي، ومحادثات القمة التي أجراها مع الرئيس السيسي، والتي تركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى "أن العالم بأكمله يمر بظروف استثنائية، وهناك العديد من النزاعات والحروب والجبهات المفتوحة، الأمر الذي يتطلب تفعيل الدور الدبلوماسي، والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين لتبادل وجهات النظر والتباحث إزاء التعامل الأمثل مع هذه المسائل والقضايا".

وثمن التقدم الذي بلغته العلاقات القطرية المصرية منذ تسلمه مهام عمله سفيرًا لدولة قطر لدى مصر، وقال إن ذلك يمكن قراءته بوضوح في الزخم الكبير الذي اكتسبته هذه العلاقات والحراك المتزايد على مستوى التعاون والتشاور، خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية انعقادًا منتظمًا للجنة المتابعة بين البلدين، وزيارات متبادلة على المستوى الوزاري وعلى مستوى كبار المسئولين "وهي الزيارات التي رسخت مداميك العلاقات الثنائية، وأسست لتعاون مستقبلي موسع يحقق المصالح المشتركة للبلدين في ظل قيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي".

كما أشاد السفير آل شافي في سياق ذي صلة بما تشهده مجالات التعاون بين البلدين من تقدم ودينامية نشطة في الكثير من القطاعات الاقتصادية والسياحية والرياضية، منوها في هذا الخصوص إلى اختيار دولة قطر لفريق «الزمالك» المصري كي يكون طرفًا إلى جانب فريق «الهلال» السعودي في مباراة افتتاح استاد «لوسيل»، الذي ستقام عليه المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ما يعكس المكانة والاحترام اللذين تحظى بهما مصر لدى دولة قطر، فضلا عن كون ذلك دليلًا على الرابطة الأخوية الراسخة بين شعبي البلدين.

وأكد أيضًا في تصريحه على الرعاية التي توليها دولة قطر للجالية المصرية في الدوحة، والتي تشارك في النهضة التي تشهدها دولة قطر حاليا في كافة المجالات دون استثناء، وهو ما يعكس بدوره تاريخية هذه العلاقات وديمومتها والحرص على توطيدها.

وأعرب سعادة السفير في ختام تصريحه عن ثقته في أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة قطر، ستتوج بالنتائج التي تحقق طموحات شعبي البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وأن تؤسس لانطلاقة غير مسبوقة في مسيرة التعاون بينهما.