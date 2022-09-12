موعد المولد النبوي الشريف 2022 ورأي الإفتاء المصرية في الاحتفال به

اقترب الاحتفال بمولد نبينا محمد، وارتفعت عملياتالبحث عن موعد المولد النبوي الشريف 2022، والذي يوافق 12 ربيع الأول من كل عام وهي الذكري السنوية لمولد النبي محمد ، ويكون لاحتفال المولد النبوي الشريف خصوصيته لدى المسلمين عادة والمصريين بصفة خاصة.

ويعرض الدستور في التقرير التالي موعد المولد النبوي الشريف 2022.

موعد المولد النبوي الشريف 2022

يكون المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول من كل عام، وتم تحديده فلكيًا ليوافق يوم السبت 8 أكتوبر المقبل، ولكن شرعيًا لن يتم تحديد موعد المولد النبوي الشريف بدقة سوى في بعد الرؤية الشرعية لهلال شهر ربيع الأول وتكون في يوم 29 من شهر صفرـ وفلكيًا سيولد هلال شهر ربيع الأول، مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الحادية عشرة والدقيقة 56 مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر (يوم الرؤية) .

ولن يكون الهلال الجديد قد ولد بعد عند غروب شمس ( يوم الرؤية ) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم الإثنين 26 سبتمبر هو المتمم لشهر صفر 1444 هـ، وتكون غرة شهر ربيع الأول 1444 هـ فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر ويوم المولد النبوي يوافق 12 ربيع الأول ويوافق 8 أكتوبر المقبل.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت أكثر من مرة أن جماهير العلماء سلفًا وخلفًا منذ القرن الرابع الهجري أجمعوا عَلى جواز الاحتفال بالمولد النبوي ، بل ألَّف في استحباب ذلك جماعةٌ من العلماء والفقهاء، وبَيَّنوا بالأدلة الصحيحة استحبابَ هذا العَمل، بحيث لا يبقى لمن له عقلٌ وفهم وفكر سليم إنكار ما سلكه سلفنا الصالح من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضحت دار الإفتاء أنهم كانوا يقومون بإحياء ليلة المولد البنوي الشريف بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام، وتلاوة القرآن، والأذكار، وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نص على ذلك غيرُ واحد من المؤرخين مثل الحافظَين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى.