الجرام بـ 150 جنيها.. اعترافات عاطلين يروجان الحشيش فى عين شمس

أدلى عاطلان متهمان بحيازة 2 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهما، باعترافات تفصيلية أمام نيابة عين شمس.

وقال المتهمان إنهما اتجها إلى تجارة المواد المخدرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة بطريقة سريعة، وأضافا أن حصيلة المواد المخدرة يقسمانها على بعضهما البعض مناصفة ويخرجان جزءا منها لشراء المخدرات التي يتاجران فيها.

وأوضح المتهمان أنهما اختارا تجارة الحشيش نظرا لكونها رائجة بين الشباب بين 20 إلى 45 عاما ويبيعان جرام الحشيش بـ 150 جنيها.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس" بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - مبالغ مالية - هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.