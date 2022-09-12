تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار سكنى تعرض لانهيار جزئى فى روض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار سكنى تعرض لانهيار جزئي في شارع ابن الرشيد المتفرع من ترعة جزيرة بدران دون إصابات، وبيان الأسباب وإعداد تقرير مفصل.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي للعقار رقم 71 أ شارع ابن الرشيد من ترعة جزيرة بدران بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية ومسئولو حي الشمال لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن العقار مكون من طابقين، وسقطت أجزاء من سقف الطابق الثاني.

وفرض كردون أمني بمحيط العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.