الإثنين 12 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار سكنى تعرض لانهيار جزئى فى روض الفرج

انهيار جزئي في روض
انهيار جزئي في روض الفرج
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أمرت نيابة روض الفرج، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار سكنى تعرض لانهيار جزئي في شارع ابن الرشيد المتفرع من ترعة جزيرة بدران دون إصابات، وبيان الأسباب وإعداد تقرير مفصل.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي للعقار رقم 71 أ شارع ابن الرشيد من ترعة جزيرة بدران بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية ومسئولو حي الشمال لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن العقار مكون من طابقين، وسقطت أجزاء من سقف الطابق الثاني.

وفرض كردون أمني بمحيط العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة روض الفرج لجنة هندسية معاينة عقار سكنى شارع ابن الرشيد جزيرة بدران

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه السياسة

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