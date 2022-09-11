حسام بدراوى: مهمتى استشارية للتوافق مع «رؤية مصر 2030»

قال الدكتور حسام بدراوى، مستشار الحوار الوطنى لعرض رؤية مصر ٢٠٣٠، إن الحوار الوطنى سياسى من الدرجة الأولى وله مظلته السياسية والدستورية، ويقف على عمودين، هما العدالة الناجزة، والتنمية الإنسانية المستدامة التى تهدف إليها رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح «بدراوى» أن مرتكزات رؤية ٢٠٣٠ لها فلسفة وأهداف رئيسية وأخرى فرعية، ومؤشرات قياس لما تطرحه الحكومات من مشاريع لتحقيق هذه الأهداف فى مدد زمنية محددة، ويمكن لكل لجان الحوار الاستفادة من هذه المظلة الحاكمة.

وكشف عن أن مهمته استشارية، لكى يكون نسيج الحوار متناسقًا فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، التى تضمنت العديد من الأهداف، بمدد زمنية وتكلفة مالية ومسئولية ومؤشرات قياس، ونتفق عليها جميعًا وقد نختلف فى تطبيقها، مضيفًا: «الحوار يؤكد أن هناك وسائل لتطبيق هذه الرؤية، وأرى أن الحوار يجب أن يمد الرؤية لـ٢٠٥٠».

وتابع: «الحوار الوطنى يستهدف الاستماع لكل الآراء والقوى السياسية، والحوار شىء مستمر دائم، لأن الناس والأعمار يتغيران»، معتبرًا أن كثيرًا من الأسماء الخاصة بالمقررين والمقررين المساعدين، يمثل خبرة وثقلًا اقتصاديًا وسياسيًا ومجتمعيًا، وستكون هناك نتيجة مشتركة بين الجميع، لإيجاد حلول لمشكلات ومستقبل الوطن.