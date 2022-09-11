الأحد 11 سبتمبر 2022
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تحقيقات ومتابعات

تبدأ من السويس..

مصادر بـ «التعليم» تكشف كواليس انطلاق مشروع «مدارس مصر المتميزة»

صورة من المدرسة
صورة من المدرسة
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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنفيذ خطوات إنشاء مشروع “مدارس مصر المتميزة” برعاية وإشراف من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، حيث من المقرر أن يبدأ المشروع من محافظة السويس.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إن خطوات تنفيذ مشروع “مدارس مصر المتميزة” سوف تبدأ بمدرسة اللغات الرسمية بالمحافظة.

وأشارت المصادر لـ"الدستور"، إلى أنه تم وضع اللمسات الأخيرة فى المدرسة لإطلاق المشروع حيث تفقد محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس المدرسة وتابع التجهيزات والتشطيبات الخاصة بها بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكدت المصادر أن المديرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بمدرسة اللغات الرسمية الفرنسية لتظهر بالمظهر اللائق لتكون واجهة للمشروع.

وتتكون مدرسة اللغات الرسمية الفرنسية من ثلاثة مبان مكونة من طابقين وخمسة ملاعب رياضية مختلفة: منها الخماسي، متعدد والتنس، بالإضافة الى أن المدرسة يوجد فيها  حديقتان لرياض الأطفال مزودة بالألعاب الترفيهية المؤمنة حفاظًا على سلامة الأطفال.

كما تضم مجموعة من الأشجار النادرة والمتميزة تُزين فناء المدرسة وحدائقها بجوار الأسوار.وكان 

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن مشروع مدارس مصر المتميزة بدأ بالمدارس التجريبية التي تنتشر بشكل كبير على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، دشنت هذا المشروع الطموح من خلال التعاون مع عدد من الشركاء الوطنيين واستهلته بإحدى المدارس التجريبية الفرنسية بالسويس، كنموذج أوّلي ستسير على نهجه بقية المدارس الأخرى.

وقال وزير التربية والتعليم، إن مشروع مدارس مصر المتميزة يسير على خطين متوازيين، أولهما يتعلق بتطوير المنشآت التعليمية ذاتها ومرافقها، ومراعاة النواحي الجمالية ممات ينعكس إيجابا على الطلاب، أما الخط الثاني فيتعلق بالجانب الرياضيّ، والذي يتم من خلاله إضافة ملاعب لم تكن قائمة من قبل داخل المدارس، من أجل إحداث نوع من التكامل في توفير بيئة تعليمية رياضية صحية آمنة في تلك المدارس، تساعد الطلاب على التفوق.

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