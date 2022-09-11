3 من قيادات المصري الديمقراطي الاجتماعي في تشكيل اللجان الفرعية للحوار الوطني

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني سادس اجتماعاته في إطار الجلسات التحضيرية تمهيدا لبدء جلسات الحوار الوطني.

وأعلن مجلس الأمناء اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، شمل الاختيار عدد من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وهم:

النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب للشئون السياسية والتشريعية، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة.

كما تم اختيار المهندس بهاء دميتري، أمين الحزب بالقاهرة وعضو الهيئة العليا، مقرر للجنة الصناعة. وكذلك اختيار دكتور أحمد مجاهد، عضو مجلس أمناء الحزب، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني يضم عبد العظيم حماد عضو مجلس أمناء المصري الديمقراطي الاجتماعي وأميرة صابر عضو الهيئة البرلمانية للحزب ونائب رئيس الحزب لشؤون التخطيط، وتم اختيارهما سابقا من جانب إدارة الحوار الوطني.