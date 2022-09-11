الأحد 11 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

سياسي

3 من قيادات المصري الديمقراطي الاجتماعي في تشكيل اللجان الفرعية للحوار الوطني

الحزب المصري الديمقراطي
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
ads

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني سادس اجتماعاته في إطار الجلسات التحضيرية تمهيدا لبدء جلسات الحوار الوطني. 

وأعلن مجلس الأمناء اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، شمل الاختيار عدد من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وهم: 

النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب للشئون السياسية والتشريعية، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة.

كما تم اختيار المهندس بهاء دميتري، أمين الحزب بالقاهرة وعضو الهيئة العليا، مقرر للجنة الصناعة. وكذلك اختيار دكتور أحمد مجاهد، عضو مجلس أمناء الحزب، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية. 

جدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني يضم عبد العظيم حماد عضو مجلس أمناء المصري الديمقراطي الاجتماعي وأميرة صابر عضو الهيئة البرلمانية للحزب ونائب رئيس الحزب لشؤون التخطيط، وتم اختيارهما سابقا من جانب إدارة الحوار الوطني.

الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني الجلسات التحضيرية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحزب المصرى الديمقراطى

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

مدرس يهتك عرض 7 طالبات بمدرسة فى الهرم

من هنا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالدرجات 2022

مفتوح الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة| نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2022

منع والدة شيماء جمال من حضور جلسة الحكم على قاتل ابنتها

متي تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022؟ رابط الاستعلام

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 11-9-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الموساد الإسرائيلي الصهيوني يخلط أوراق الاتفاق النووي مع إيران

علي سعدة

عوده الجمال لشوارع بورسعيد

د.أحمد الخميسى

التجارة بالمرأة وشعارات الحرية

ماجد حبته

تقرير مكافحة الإرهاب

محمد رفيع

نحو استراتيجية ثقافية لمصر

د. منى حلمى

مصلحة البشر وسعادتهم وحريتهم فوق الأديان

حسين دعسة

وفاة إليزابيث.. الملكة الكونية لعرش المملكة المتحدة

كريم فرغلى

الدعوة عامة.. أخيرًا دون كلينكس

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

طبيب سوري يعمل لصالح الموساد.. كيف تم تجنيده؟ وما المعلومات التي سربها؟

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات عند الحواجز العسكرية المُحيطة برام الله

وزير الجيش الإسرائيلى: لن أكون طرفًا فى حكومة يقودها نتنياهو