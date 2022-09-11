الأحد 11 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«كولدير مياه» يصعق عاملة فى تأمين صحى بقنا

إسعاف
إسعاف
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أصيبت عاملة بصعق كهربائي، أثناء استخدامها كولدير مياه بمبنى التأمين الصحي في قنا، وذلك نتيجة ماس كهربائى.

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا بإصابة ر.ع ٣٩ عامًا بصعق كهربائى، أثناء استخدامها كولدير مياه بمبنى التأمين الصحى.

وتبين حدوث ماس كهربائى فى كولدير المياه، أدى إلى إصابة العاملة بصعق كهربائى، أثناء القيام بعملها داخل المبنى، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة لنقل المصابة إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الإجراءات القانونية

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