أحمد البرعي مقررا للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني

استقر مجلس أمناء الحوار الوطني على اختيار الدكتور أحمد البرعي مقررا للجنة النقابات والمجتمع الأهلي، ضمن لجان المحور السياسي في الحوار الوطني.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).

وكان الدكتور أحمد البرعي نائبا لرئيس حزب الدستور، والأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني.

وتولى البرعي منصب وزير القوى العاملة والهجرة في حكومة عصام شرف ثم في حكومة حازم الببلاوي

وهو رئيس لجنة الصياغة التي شاركت في إعداد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وهو صاحب دعاوى إطلاق الحريات النقابية مصر.