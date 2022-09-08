المشدد 5 سنوات لعامل أصاب زوجته بعاهة مستديمة بمنشأة ناصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد مكاوي، اليوم الأربعاء، عاملًا بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بإصابة زوجته بالعمى بمنطقة منشأة ناصر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم "ع. ر"، ضرب المجني عليها " وذلك بأن صفعها بيده اليمنى على وجهها استقرت بعينها اليسرى، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل رؤيتها وهي فقد البصر بالعين اليسرى.

وأشارت التحقيقات إلى أن تلك الواقعة حدثت على إثر مشادة كلامية بين الزوجين في منزلهما وتطورت تلك المشادة إلى ضرب المجني عليها وفقد بصرها.