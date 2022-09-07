ضبط مدير شركة هارب من 9 قضايا بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات ما تم نشره بإحدى الصحف، متضمنًا التماس إحدى الشركات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها، ضد مدير إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الغربية، والصادر ضده 5 أحكام شيكات بدون رصيد.

بالفحص تبين وجود تعاملات مالية بين المذكور والشركة المشار إليها، نظرًا لطبيعة عمله كمدير لشركة قطاع خاص، وقيامه بإصدار شيكات بدون رصيد نظير أعمال تجارية بين الشركتين.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المحكوم عليه، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في 9 قضايا ما بين «شيكات، تبديد، تجريف أرض، سلع مجهولة، مبانٍ».