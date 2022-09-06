الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل جارة بسبب الخلاف على ركنة سيارة فى إمبابة

حبس
حبس
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أمر قاضي المعارضات المختص، في محكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس قاتل جارة بسبب في مشاجرة على ركنة سيارة بمنطقة إمبابة 15 يومًا على ذمة الاتهامات الموجهة له في القضية.

ناظرت النيابة العامة الجثة، وتم نقلها إلى المشرحة، وقررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أن مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب ركن المجني عليه سيارته في الشارع، رغم خلافهما على مكان ركن السيارة، وأشار إلى أن المشادة الكلامية تحولت إلى مشاجرة، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، كشفوا ملابسات الحادث، وأكدوا اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ألقوا القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة، والخلاف على ركن سيارة في إمبابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بإجراء التحريات تبين للمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن المجني عليه شاب، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد جاره، بسبب خلافات الجيرة، والخلاف عل ركن سيارة بالشارع.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

4 أيام على ذمة التحقيق القبض على المتهم النيابة المختصة المتهم بقتل شاب تحقيقات النيابة العامة انتداب الطب الشرعي

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