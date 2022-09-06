الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي برتراندو دا غاريغ الكاهن

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، ذكرى الطوباوي برتراندو دا غاريغ الكاهن.

إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلا: ولد برتراندو دا غاريغ ، في مدينة غاريغ، بالقرب من أليس، في أبرشية نيم في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. وكان من بين أول ستة عشر من رفقاء وتلاميذ القديس دومينيك في رسالته في لانغدوك، ومن أوائل من ارتدوا الثوب الرهباني الدومنيكاني الأبيض.

وتابع: في ذلك الوقت، كانت فرنسا أمة منقسمة، يمارس فيها الألبجان، أو الكاثار، نفوذًا شديدة على الجميع، فإن بعض الأشخاص شعروا أن العالم المادي شرير وفاسد ولا يمكن تحقيق الفداء إلا بتحرير الروح من الجسد، فذهب البعض ليعيش حياة نسكية تقشفية يسكنون في البراري والغابات . فكان الهراطقة يسيئون كثيراً إلى الكنيسة الكاثوليكية والرهبان، ولكن في عام 1200 سار الكونت الألبجيني ريموند السادس من تولوز عبر لانغدوك ونهب الأديرة (يقال إن أحد هذه الأديرة قد تم إنقاذها من الدمار بفضل رجل يعمل في تربية النحل) الذي فتح خلايا النحل في وجه الجنود). فأخذ الرهبان السيسترسيين على عاتقهم الدفاع عن الإيمان المسيحي القويم ضد البدع والهراطقات المنتشرة في تلك الحقبة.

مضيفًا: فأنضم برتراندو الكاهن إلى البعثة السيسترسية كواعظ.وفى عام 1208م قُتل السفير الرسولي ، بيترو دا كاستيلناو في إقليم الكونت رايموندو. فدعا البابا إنوسنت الثالث إلى حملة ضد الألبيجينيين ، والتي قادها سيمون من مونتفورت .فندم البابا بعد ذلك على هذه الحملة. وبعد فترة زمنية التقى برتراندو لأول مرة بالقديس دومينيك الذي كان يحاول بالصلاة والوعظ، الحد من الأضرار التي سببتها الحملة بسبب قسوة سيمون ضد البيجينيين. فبدا برتراندو العمل مع القديس دومينيك . وبحلول عام 1215م كان قد انضم إليهم بالفعل خمسة وعاظ آخرين، وفي العام التالي، ارتفع عددهم إلى ستة عشر. تحت قيادة دومينيك، اجتمعت المجموعة في برويل ، حيث أسسوا بالفعل رهبنة الأخوة الواعظين ، الذين عاشوا لمدة عام في المجتمع في تولوز. ثم ، في بداية عام 1216 ، عندما اتخذ دومينيك الخطوة الشجاعة وهى إرسال الرهبان في إرساليات تبشيرية ، فأرسل برتراندو مع ستة آخرين إلى باريس ، حيث أسسوا ديراً بالقرب من الجامعة ، لكن برتراندو لم يبق طويلاً: دعاه دومينيك إلى روما. ،

وواصل: ثم أرسله إلى بولونيا ، مع جيوفاني دي نافارا ، لإنشاء دير هناك. يصف الكتاب الدومينيكانيون الأوائل برتراندو بأنه رفيق دومينيك المحبوب والمقرب منه والذي يثق به، والذي لم يشاركه أسفاره فحسب، بل والأهم من ذلك أفكاره ومُثُله. في عام 1219، غادروا تولوز، مروراً بملاذ روكامادور، ووصلوا معًا في باريس ، وهي المرة الوحيدة التي ذهب فيها دومينيك إلى تلك المدينة ، وحيث تفاجأ بسرور وتواضع عندما اكتشف أن ثلاثين شابًا قد انضموا إلى الرهبنة وقد تنازلوا عن مقتنياتهم . وفى عام 1221م عندما توفى القديس دومينيك، تم تعيين برتراندو رئيساُ إقليمياً في مقاطعة بروفانس.

وتابع: على مدى السنوات التسع المتبقية من حياته، عمل بنشاط على خدمة الوعظ في جنوب فرنسا، حيث أسس دير مرسيليا ووسع أنشطة الرهبانية بشكل عام. قال عنه أحد الرهبان إنه استطاع أن يكون مشابهاً لصديقه الحبيب دومينيك ، فصار التلميذ مثل معلمه. وفى عام 1229م تبرع مع إخوته بجزء من الأرض لتوسيع دير سان رومان في تولوز وبعد حياة رسولية مملؤة بروح الصلاة والتقوي والحماس في الرسالة والوعظ رقد برتراندو في دير بوشيه بالقرب من أورانج في 6 سبتمبر عام 1230م. يحتفل دير بوشيه السيسترسي بالقرب من أورانج في بروفانس في فرنسا ، بذكرى القديس برتراند دي غاريغيس . وأعلانه البابا لاون الثالث عشر طوباوياً في 14 يوليو 1881م. يحكي تقليد عن العديد من المعجزات التي حدثت عندما كان برتراندو لا يزال على قيد الحياة: التقى بمجموعة من الحجاج من ألمانيا ، على الرغم من عدم معرفته بلغتهم ، تحدث إليهم بالألمانية ؛ من ناحية أخرى ، يقول جوردان ساكسونيا أنه بينما كان يسير تحت المطر تحت عاصفة عنيفة ، لم تلمسه المياه.