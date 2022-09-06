الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي برتراندو دا غاريغ الكاهن

كنيسة
كنيسة
ads

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، ذكرى الطوباوي برتراندو دا غاريغ الكاهن. 

إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلا: ولد برتراندو دا غاريغ ، في مدينة غاريغ، بالقرب من أليس، في أبرشية نيم في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. وكان من بين أول ستة عشر من رفقاء وتلاميذ القديس دومينيك في رسالته في لانغدوك، ومن أوائل من ارتدوا الثوب الرهباني الدومنيكاني الأبيض.

وتابع: في ذلك الوقت، كانت فرنسا أمة منقسمة، يمارس فيها الألبجان، أو الكاثار، نفوذًا شديدة على الجميع، فإن بعض الأشخاص شعروا أن العالم المادي شرير وفاسد ولا يمكن تحقيق الفداء إلا بتحرير الروح من الجسد، فذهب البعض ليعيش حياة نسكية تقشفية يسكنون في البراري والغابات . فكان الهراطقة يسيئون كثيراً إلى الكنيسة الكاثوليكية والرهبان، ولكن في عام 1200 سار الكونت الألبجيني ريموند السادس من تولوز عبر لانغدوك ونهب الأديرة (يقال إن أحد هذه الأديرة قد تم إنقاذها من الدمار بفضل رجل يعمل في تربية النحل) الذي فتح خلايا النحل في وجه الجنود). فأخذ الرهبان السيسترسيين على عاتقهم الدفاع عن الإيمان المسيحي القويم ضد البدع والهراطقات المنتشرة في تلك الحقبة.

مضيفًا: فأنضم برتراندو الكاهن إلى البعثة السيسترسية كواعظ.وفى عام 1208م قُتل السفير الرسولي ، بيترو دا كاستيلناو في إقليم الكونت رايموندو. فدعا البابا إنوسنت الثالث إلى حملة ضد الألبيجينيين ، والتي قادها سيمون من مونتفورت .فندم البابا بعد ذلك على هذه الحملة. وبعد فترة زمنية التقى برتراندو لأول مرة بالقديس دومينيك الذي كان يحاول بالصلاة والوعظ، الحد من الأضرار التي سببتها الحملة بسبب قسوة سيمون ضد البيجينيين. فبدا برتراندو العمل مع القديس دومينيك . وبحلول عام 1215م كان قد انضم إليهم بالفعل خمسة وعاظ آخرين، وفي العام التالي، ارتفع عددهم إلى ستة عشر. تحت قيادة دومينيك، اجتمعت المجموعة في برويل ، حيث أسسوا بالفعل رهبنة الأخوة الواعظين ، الذين عاشوا لمدة عام في المجتمع في تولوز. ثم ، في بداية عام 1216 ، عندما اتخذ دومينيك الخطوة الشجاعة وهى إرسال الرهبان في إرساليات تبشيرية ، فأرسل برتراندو مع ستة آخرين إلى باريس ، حيث أسسوا ديراً بالقرب من الجامعة ، لكن برتراندو لم يبق طويلاً: دعاه دومينيك إلى روما. ،

وواصل: ثم أرسله إلى بولونيا ، مع جيوفاني دي نافارا ، لإنشاء دير هناك. يصف الكتاب الدومينيكانيون الأوائل برتراندو بأنه رفيق دومينيك المحبوب والمقرب منه والذي يثق به، والذي لم يشاركه أسفاره فحسب، بل والأهم من ذلك أفكاره ومُثُله. في عام 1219، غادروا تولوز، مروراً بملاذ روكامادور، ووصلوا معًا في باريس ، وهي المرة الوحيدة التي ذهب فيها دومينيك إلى تلك المدينة ، وحيث تفاجأ بسرور وتواضع عندما اكتشف أن ثلاثين شابًا قد انضموا إلى الرهبنة وقد تنازلوا عن مقتنياتهم . وفى عام 1221م عندما توفى القديس دومينيك، تم تعيين برتراندو رئيساُ إقليمياً في مقاطعة بروفانس. 

وتابع: على مدى السنوات التسع المتبقية من حياته، عمل بنشاط على خدمة الوعظ في جنوب فرنسا، حيث أسس دير مرسيليا ووسع أنشطة الرهبانية بشكل عام. قال عنه أحد الرهبان إنه استطاع أن يكون مشابهاً لصديقه الحبيب دومينيك ، فصار التلميذ مثل معلمه. وفى عام 1229م تبرع مع إخوته بجزء من الأرض لتوسيع دير سان رومان في تولوز وبعد حياة رسولية مملؤة بروح الصلاة والتقوي والحماس في الرسالة والوعظ رقد برتراندو في دير بوشيه بالقرب من أورانج في 6 سبتمبر عام 1230م. يحتفل دير بوشيه السيسترسي بالقرب من أورانج في بروفانس في فرنسا ، بذكرى القديس برتراند دي غاريغيس . وأعلانه البابا لاون الثالث عشر طوباوياً في 14 يوليو 1881م. يحكي تقليد عن العديد من المعجزات التي حدثت عندما كان برتراندو لا يزال على قيد الحياة: التقى بمجموعة من الحجاج من ألمانيا ، على الرغم من عدم معرفته بلغتهم ، تحدث إليهم بالألمانية ؛ من ناحية أخرى ، يقول جوردان ساكسونيا أنه بينما كان يسير تحت المطر تحت عاصفة عنيفة ، لم تلمسه المياه.

الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني الأب وليم عبد المسيح سعيد الاب وليم الاب وليم عبد المسيح الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية الكاثوليكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخروج من «الكمبوند»!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ضبطوهما في وضع مخل.. فتاة العياط عاونت والديها بتعذيب حبيبها وتصويره عاريا

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

بوابة الأزهر الإلكترونية.. موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

مطلوبة فى 4 قضايا.. «الداخلية» تكشف حقيقة تحرير فرد شرطة مخالفة كيدية لسيدة

زيادة 3 جنيهات لـ«ميريت».. رفع أسعار سجائر «فيلب مورس» غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (4)

جلال حمام

مهندس البروسترويكا.. الملاك الشرير

د. القس صفوت البياضى

وقفة متأنية فى المسيرة الإنسانية

أميرة عبد الكريم

بالمناسبة المرأة مش ملزمة

محمود خليل

جنة «ألموت» والقتلة المحترفون

ماجد حبته

التصحّر.. وتغير المناخ

بسنت حسن

أسوأ شخص في العالم

محمد رفعت

خير بلدنا هو الحل

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

التحرير الفلسطينية: تقرير الاحتلال حول استشهاد أبو عاقلة حبر على ورق

إسرائيل تدعو إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد إيران

هجوم فلسطينى على حافلة إسرائيلية فى غور الأردن.. الأهداف والنتائج