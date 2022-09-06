المؤبد لمتهم بتهريب المخدرات بالمطار بالنزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهما بالسجن المؤبد في جلب المخدرات من الخارج بمنطقة النزهة.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم جلب جوهر مخدر كاثين إلى داخل جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.



وألقت قوات الأمن القبض على المتهم «ز.ا»، يمني الجنسية في ميناء القاهرة الجوي، و بتفتيش حقائب المتهم على جهاز الفحص بالأشعة عثر بداخلها على كثافات معتمة فاشتبها فيما يحمله المتهم على حقائبه فقام بتفتيشه مرة أخرى، وعثر بداخلها علي 42 كيس بلاستيكي بداخلها نبات عشبي.



وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن النبات المضبوط لجوهر مخدر كاثين المدرج بالجدول الأول.