الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم بالبحيرة

جريدة الدستور
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أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل و«توكتوك» بمركز الرحمانية بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوكتوك أمام قرية الإنشاء التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالرحمانية لإسعافهما وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البحيرة حادث تصادم موتوسيكل أنحاء الجسم اخطارا

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وائل لطفي

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