الأحد 04 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

السجن 3 سنوات لعاملين فى تهديد مواطن بسوهاج

حبس متهمين
حبس متهمين
ads

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، عاملين بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بتهديد شخص بإطلاق النار عليه من سلاح نارى كان بحوزتهما، بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد الليثى، ووئام سامى، بأمانة سر سيد على بكر.

كشف أمر الاحالة عن قيام المتهمين بتهديد أحد الأشخاص وإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى عليه، بأن قاما بتهديده بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج عاملين تهديد شخص اطلاق النار مركز المراغة المستشار محمد جمال عوض

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

الأكثر قراءة

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 4-9-2022

موظف يقتل ابنه الرضيع فى 6 أكتوبر.. والسبب «كارثة»

أول تصريح لعم فتاة المنوفية المقتولة على يد شاب: الجانى تربص لها وضربها بالنار

عاهل البحرين يؤكد دور مصر المحوري كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة

تقرير نيوزيلندى يكشف سر بطء انتعاش السياحة بمنطقة جنوب شرق آسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

لا تسمع لأصوات الفشل!!

لواء.حمدى البطران

المتعة عند العرب

جمال-أسعد

ثقافة التكاتك

أحمد الصغير

أقوى وأرخص مساحيق غسل جرائم التاريخ.. الدين!

أسماء محفوظ

الست مش مُلزمة

محمد المعموري

التصحر.. والمعالجات الجدية للحد منها

د.أحمد الخميسى

حديث حول جورباتشوف

ماجد حبته

قلق فى المحيط الهادئ

صور

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: هناك جنود بين مصابى حادث «حافلة غور الأردن»

إصابة 5 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار على حافلة قرب غور الأردن

تدريبات ومهام خاصة.. القبض على شبكة تجسس إسرائيلية من "البهائيين" فى إيران