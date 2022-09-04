السجن 3 سنوات لعاملين فى تهديد مواطن بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، عاملين بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بتهديد شخص بإطلاق النار عليه من سلاح نارى كان بحوزتهما، بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد الليثى، ووئام سامى، بأمانة سر سيد على بكر.

كشف أمر الاحالة عن قيام المتهمين بتهديد أحد الأشخاص وإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى عليه، بأن قاما بتهديده بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.