السجن 35 سنة لمتهم بإجبار مواطن على توقيع إيصال أمانة وسرقة بالإكراه فى الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، حكمًا يقضي بالسجن المؤبد غيابيًا للمتهم "ر.ع.ب" عاطل، لما نسب إليه بالاتهام الأول بالسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، والسجن المشدد 10 سنوات، لما نسب إليه بالاتهام الثاني، الإكراه على التوقيع، وإلزامه المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبوزينة، والمستشار محمد حسن منيع، والمستشار محمود الربيعى، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1065 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه داخل الشقة محل سكنه، تحت تهديد السلاح وسرقة وإكراه على التوقيع بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، عن أنه حال تواجد المجني عليه "خ.م.ب" عامل زراعي، بمسكنه ليلًا رفقة زوجته وأطفاله، حضر إليه المتهم "ر.ع.ب" عاطل وآخرون وأشهر المتهم سلاحًا أبيض في وجه المجني عليهم مهددًا إياهم بالإيذاء، وقاموا بإكراه المجني عليه للتوقيع على 3 ورقات بيضاء ثم سرقوا هاتفه المحمول، والدراجة البخارية كرهًا عنه، بسبب وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، وقام المجني عليه بتحرير محضر بالواقعة، وبعرضها على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.