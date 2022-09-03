«هربًا من حرارة الجو».. غرق شاب أثناء السباحة فى نهر النيل بحلوان

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب تعرض للغرق أثناء السباحة في نهر النيل بمنطقة ركن فاروق بكورنيش حلوان، هربا من حرارة الجو المرتفعة.

وتلقى المقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من النجدة مفاده تعرض شاب للغرق، أثناء السباحة في نهر النيل بمنطقة ركن فاروق بكورنيش حلوان، وعلى الفور انتقلت شرطة المسطحات لموقع الحادث، وأمكن انتشال جثمان الضحية، وتبين أنه يدعي محمد عبد الرحيم، 15 سنة ومقيم بمنطقة حلوان البلد، دائرة القسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفحة التشريحية.