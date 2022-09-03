إخلاء سبيل شقيقين متهمين بالتعدى على جيرانهما فى الشرقية بكفالة 10 آلاف جنيه

أمرت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف الزقازيق، بإخلاء سبيل مواطن وشقيقه بكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهمامها بالتعدى على مواطن وشقيقه لخلافات بينهما على مروى مائي بقرية ميت أبو على.

وصدر القرار برئاسة المستشار الدكتور عمرو الليثي، وعضوية كل من المستشارين محمد فتحى، ومصطفى شديد، وأحمد زيدان.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، بلاغا من مواطن مقيم قرية ميت أبو على دائرة مركز الزقازيق، يتهم فيه شقيقين بالتعدى عليه وعلى شقيقه بالضرب، على إثر خلافات بينهما على مروى مائي، مما تسبب بإصابة المجنى عليه بنزيف بالمخ.

وألقى القبض على المتهم وشقيقه من قبل الأجهزة الأمنية، وإحالتهما للنيابة العامة بمركز الزقازيق التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.