بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض والفراخ اليوم السبت 3-9-2022

يقدم «الدستور» تقريرًا عن بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 3-9-2022، يضم أسعار الدواجن، وأسعار البيض، وأسعار البط والسمان، ويختلف سعر التنفيذ بشكل طفيف من بورصة إلى أخرى.

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم السبت 3-9-2022

نقدم من خلال هذا الجدول: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها «فراخ بيضاء- فراخ ساسو- فراخ بلدي- لحم أمهات» في بورصة الدواجن الرئيسية :

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء كيلو 29 جنيها 31 جنيها لحم الفراخ الساسو كيلو 46 جنيها 47 جنيها لحم الفراخ البلدي كيلو 35 جنيها 36 جنيها لحم أمهات الأبيض كيلو 20 جنيها 21 جنيها

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم السبت 3-9-2022

نفى عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى القاهرة، ارتفاع طبق البيض ليصبح 120 جنيهًا، قائلًا إن تصريحات أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض، حول ارتفاع أسعار البيض إلى هذه المعدلات الجنونية "خانه التعبير بسبب حزنه على خسارته؛ لأنه أحد التجار الذين تعرضوا للخسارة".

وأضاف عبدالعزيز السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لن يرتفع سعر طبق البيض إلى 120 جنيهًا إلا إذا ارتفع سعر طن العلف إلى 20 ألف جنيه ولن يحدث ذلك، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات بالإفراج عن حاويات مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى أنه هناك حديث حول زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء بتوجيهات رئاسية.

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أبيض كرتونة 64 جنيها 65 جنيها بيض أحمر كرتونة 64 جنيها 65 جنيها بيض بلدي كرتونة 65 جنيها 66 جنيها

أسعار السمان اليوم السبت 3-9-2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين «سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض» بري، هجين، وبياض، وفقًا لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 2.25 جنيه 2.50 جنيه كتكوت سمان أبيض هجين يوم 2.75 جنيه 3 جنيهات كتكوت سمان هجين بياض 14 يوما 5.50 جنيه 6 جنيهات

أسعار البط اليوم السبت 3-9-2022

يضم الجدول الآتي: «سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان»، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز.