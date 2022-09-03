يهتم المسلمون كل يوم بأداء الصلاة في مواعيدها فالصلاة في الإسلام هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتصديقًا لتعاليم الدين والرسول، حيث يقول رَسُولَ اللَّهِ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ: الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»، وفي حديث عن الإمام جعفر الصادق: «…إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة»

مواعيد الصلاة اليوم السبت 3 سبتمبر 2022.

من هنا يتصدر البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر ويحرص “الدستور” على نشر مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر، نظرًا لاهتمام الكثير من القراء بمعرفة مواقيت الصلاة خصوصا في المنازل التي تبتعد نسبيا عن المساجد.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 في القاهرة وبعض المحافظات

ونقدم في السطور الأتية مواعيد الصلاة في القاهرة وبعض المحافظات تيسيرًا على القراء:

مواعيد الصلاة اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:02 صباحًا

موعد أذان الظهر اليوم الساعة 11:55 صباحًا

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:29 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:18 مساءً

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:38 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 في الجيزة

موعد أذان الفجر 4:02 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:55 صباحًا

موعد أذان العصر 3:29 مساء

موعد أذان المغرب 6:18 مساءً

موعد أذان العشاء 7:38 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 في الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:59 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا

موعد أذان العصر الساعة 3:28 مساءً

موعد أذان المغرب الساعة 6:16 مساءً

موعد أذان العشاء الساعة 7:37 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 في الإسكندرية

أذان الفجر الساعة 4:05 صباحًا

أذان الظهر الساعة 12:01 مساءً

أذان العصر الساعة 3:35 مساءً

أذان المغرب الساعة 6:24 مساءً

أذان العشاء الساعة 7:45 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 في أسيوط

أذان الفجر الساعة 4:07 صباحًا

أذان الظهر الساعة 11:55 صباحًا

أذان العصر الساعة 3:27 مساءً

أذان المغرب الساعة 6:16 مساءً

أذان العشاء الساعة 7:33 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 في الأقصر

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:04 صباحًا

موعد أذان الظهر اليوم الساعة 11:50 صباحًا

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:19 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:09 مساءً

موعد أذان العشاء الساعة 7:25 مساءً