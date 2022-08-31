مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 فى القاهرة والمحافظات

يهتم المسلمون في مصر بالبحث عن مواقيت الصلاة، رغبة في تأديتها بأوقاتها الصحيحة، حيث تعد أهم فرض أوجبه الإسلام، كما أقرها الله سبحانه وتعالى كركن أساسي وثاني أركان الدين الإسلامي، وتصديقًا لقول الله عز وجل في سورة النساء "فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا"، يحرص المسلمون على أدائها في مواعيدها.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 أغسطس عام 2022

وفي السطور الآتية يقدم "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 أغسطس عام 2022 في بعض من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة وبعض محافظات مصر

تعتبر مواقيت الصلاة اليوم، ضمن أهم الخدمات المقدمة للقارئ وفي السطور التالية نستعرض مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة، وبعض محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأربعاء 31 أغسطس

وقت صلاة الفجر 4:00 ص

وقت الشروق 5:31 ص

وقت أذان الظهر 11:56 ص

وقت أذان العصر 3:30 م

وقت أذان المغرب 6:20 م

وقت أذان العشاء 7:40 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 31 أغسطس

وقت صلاة الفجر 4:03 ص

وقت الشروق 5:35 ص

وقت أذان الظهر 12:01 م

وقت أذان العصر 3:36 م

وقت أذان المغرب 6:26 م

وقت أذان العشاء 7:48 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 31 أغسطس

وقت صلاة الفجر 3:55 ص

توقيت الشروق 5:26 ص

وقت أذان الظهر 11:52 ص

وقت أذان العصر 3:26 م

وقت أذان المغرب 6:17 م

وقت أذان العشاء 7:37 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الأربعاء 31 أغسطس

وقت صلاة الفجر 3:52 ص

وقت الشروق 5:20 ص

وقت صلاة الظهر 11:43 ص

وقت صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:06 م

وقت صلاة العشاء 7:24 م

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 31 أغسطس

وقت صلاة الفجر 4:04 ص

وقت الشروق 5:29 ص

وقت صلاة الظهر 11:49 ص

وقت أذان العصر 3:17 م

وقت أذان المغرب 6:09 م

وقت أذان العشاء 7:24 م

مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم الأربعاء 31 أغسطس

وقت صلاة الفجر 3:54 ص

وقت الشروق 5:25 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 م

وقت صلاة العصر 3:27 م

وقت صلاة المغرب 6:17 م

وقت صلاة العشاء 7:38 م