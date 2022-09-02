الجمعة 02 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط شركة سياحة مزيفة تمرر مكالمات دولية للنصب على السائحين العرب بالعجوزة

ارشيفية
ارشيفية
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تجري نيابة العجوزة تحقيقات موسعة بشأن ضبط  شركة سياحة غير مرخصة، بداخلها كمية من شبكات وسيرفرات وأجهزة كمبيوتر حديثة غير مرخصة في تمرير مكالماتهم الدولية بالمخالفة لقانون الاتصالات 10 لسنة 2013.

كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار، تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة شركة سياحة بدون ترخيص، تزاول نشاطها في مجال حجز الفنادق وتذاكر الطيران داخل وخارج البلاد خاصة الدول العربية.

أكدت تحريات إدارة مباحث شركات السياحة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار، صحة المعلومات، وأضافت أن المتهم يمارس تلك النشاط متخذًا من إحدى الشقق السكنية بالعجوزة لتنفيذ جريمة، من خلال بيانات كاملة بحوزته تتضمن السائحين العرب المترددين على مصر.

واشتملت تلك البيانات على أسمائهم وجنسياتهم وأرقام هواتفهم الدولية، مستخدمين فتيات لإدارة تلك المكالمات الدولية، لضمان تجاوب العميل بعد طرح العرض الخاص بهم المزيف مستخدمين أصواتهم بطريقة خادشة للحياء العام لجذب عملائهم.

وباتخاذ الإجراءات وإعداد خطة محكمة، داهم رجال شرطة السياحة الشقة وضبط المتهم الرئيسى مدير الشركة والتحفظ على جميع الأجهزة المستخدمة، وحرر المحضر رقم 15674 جنح العجوزة.

نيابة العجوزة شركة سياحه شبكات وسيرفرات أجهزة كمبيوتر شرطة السياحة والآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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