إيران: أرسلنا «ردا بنّاء» على اقتراحات واشنطن لإحياء الاتفاق النووى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران أرسلت ردًا "بناء" على المقترحات الأمريكية المتعلقة بإحياء اتفاق 2015 النووي، الذي أبرمته طهران وقوى عالمية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلًا عن كنعاني قوله: "النص الذي أرسلته إيران له أسلوب بناء يهدف لاختتام المفاوضات".

وذكر التقرير، أن رد إيران أُرسل أيضًا إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المسؤول عن تنسيق المحادثات، ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وبعد 16 شهرًا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، قال بوريل في وقت سابق من أغسطس الماضي، إن الاتحاد الأوروبي طرح عرضًا نهائيًا لحل أزمة إحياء الاتفاق النووي.

والأربعاء قال وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده تريد ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء اتفاق 2015، مضيفًا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينبغي أن تتخلى عن "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بخصوص عمل طهران النووي.