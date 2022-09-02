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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 2-9-2022

الذهب
الذهب
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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ليصل سعر الذهب عيار 21 - أكثر أنواع الذهب المتداولة في السوق المصري - إلى 1099 جنيها في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية، والتي تختلف من صائغ لآخر ولكنها تتراوح بين 30 إلى 60 جنيها للجرام عيار 21، بينما تصل في الذهب عيار 18 إلى 14% من وزن الذهب.

انخفاض كبير فى أسعار الذهب اليوم وإقبال متوسط على محلات الصاغة

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الجمعة.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر 

  • أسعار الذهب عيار 24: بيع 1,249 جنيها - شراء 1,256 جنيها.
  • أسعار الذهب عيار 22: بيع 1,145 جنيها - شراء 1,151 جنيها.
  • أسعار الذهب عيار 21: بيع 1,093 جنيها - شراء 1,099 جنيها.
  • أسعار الذهب عيار 18: بيع 937 جنيها - شراء 942 جنيها.
  • أسعار الذهب عيار 14: بيع 729 جنيها - شراء 733 جنيها.
  • أسعار الذهب عيار 12: بيع 625 جنيها - شراء 628 جنيها.
  • سعر الأونصة: بيع 38,848 جنيها - شراء 39,062 جنيها.
  • سعر الجنيه الذهب: بيع 8,744 جنيها - شراء 8,792 جنيها.
  • سعر كيلو الذهب: بيع 1,249,143 جنيها - شراء 1,256,000 جنيها.

أسعار الذهب العالمي 

اشتعلت خسائر الذهب العالمي جنبًا إلى جنب مع اتساع خسائر النفط خلال تعاملات اليوم، وسقطت أسعار الذهب العالمي دون مستويات الـ 1700 دولار ليصل إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع وتحديدًا منذ جلسة 20 يوليو الماضي، حيث تراجعت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي في حدود 0.9% نزولا إلى مستويات 1695 دولار.

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انخفاض كبير فى أسعار الذهب اليوم وإقبال متوسط على محلات الصاغة

أسعار الذهب في سوق المال

 

  • أسعار الذهب عيار 24: 1,050 جنيها - $54.62.
  • أسعار الذهب عيار 22: 962.92 جنيه - $50.07.
  • أسعار الذهب عيار 21: 919.16 جنيه - $47.79.
  • أسعار الذهب عيار 18: 787.85 جنيه - $40.96.
  • سعر الذهب عيار 14: 612.76 جنيه - $31.86.
  • سعر الذهب عيار 12: 525.22 جنيه - $27.31.
  • سعر الذهب عيار 9: 393.92 جنيه - $20.48.
  • أسعار أوقية الذهب: 32,669 جنيه - $1,699.
  • أسعار جنيه الذهب: 7,353 جنيه - $382.33.
  • أسعار كيلو الذهب: 1,050,445 جنيها - $54,617.

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