أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 1-9-2022

تبانيت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات، اليوم الخميس، حيث ارتفعت بعض أسعار العملات أمام الجنيه، فيما استقرت أغلبها وخاصة أسعار العملات العربية.

وبدأت أسعار العملات سواء العربية أو الأجنبية فى تسجل ارتفاع أمام الجنيه المصري منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري، مع اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة، والتي أدت إلى فقدان الجنيه المصري جزء كبير من قيمته أمام أغلب العملات.

وتأثر الجنيه المصري بالتغيرات الاقتصادية التي حدثت عالميًا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها تداعيات انتشار جائحة كورونا، والتي تسببت في ارتفاع التضخم العالمي، مما دفع الكثير من البنوك وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة، مما أثر على أسعار العملات.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 1-9-2022

سجلت متوسطات أسعار العملات سعر صرف اليورو 19.20 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع في البنوك المصرية.

سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.16 جنيه للشراء و19.36جنيه للبيع.

سجل اليورو في العربي الأفريقي 19.18 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 9 - 13 قرشا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك الأهلي المصري 22.34 جنيه للشراء و22.49 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك مصر 22.34 جنيه للشراء و22.49 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس سجل 22.32 جنيه للشراء و22.52 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي 22.44 جنيه للشراء و22.64 جنيه للبيع، سجل الجنيه الإسترليني في البنك العربي الأفريقي، 22.32 جنيه للشراء و22.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر شراء الفرنك السويسري 19.5743 جنيه مصري، سعر بيع الفرنك السويسري 19.6614 جنيه مصري.

بلغ سعر شراء الين الياباني 13.828 جنيه، سعر بيع الين الياباني 13.8849 جنيه مصري.

بلغ سعر شراء اليوان الصيني 2.7817 جنيه مصري، وسعر بيع اليوان الصيني 2.7938جنيه مصري.

أسعار العملات العربية

بلغت أسعار العملات ومنها سعر الريال السعودى اليوم 5.102 جنيه مصري، وسعر بيع الريال السعودي 5.1246 جنيه.