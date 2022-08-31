الأربعاء 31 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه الأربعاء 31 أغسطس 2022

سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار الأمريكي
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هناك حالة من التخوف في السوق المصري بين الموردين والمستوردين حيث يواصل سعر الدولار اليوم الارتفاع بنهاية التعاملات على مستويات الشراء والبيع، داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي وفق التقرير اليومي.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

من هناك يكثف المواطنون البحث عن سعر الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، عبر محرك البحث العالمي "جوجل" وفي ظل الخدمات التي يقدمها " الدستور" للقراء  يتضمن التقرير التالي قائمة بسعر الدولار ببعض البنوك والمصارف العاملة في مصر. 

 

ارتفاع سعر الذهب بعد تراجع الدولار

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سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية ALEXBANK اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

بلغ سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

 

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB إلى 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

أما في البنك الأهلي المصري NBE فسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

 

سعر صرف العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي  ADIB اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي AAI اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، 19.16 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي EGBANK

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر BANQUE MISR

وصل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

 

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر BLOM BANK EGYPT

وصل سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي aBK

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك التنمية الصناعية IDB

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك قناة السويس SCB اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

 

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26

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