الخميس 01 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان 2022 ومؤشرات التنسيق للجامعات

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية
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نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 تشغل فئة كبيرة من الشباب والفتيات ممن خاضوا اختبارات الدور للثاني وينتظروا النتيجة كي يتقدموا لاختبارات المعادلة الذي أتاحته وزارة التعليم العالي للدخول للأماكن المخصصة لخريجي الدبلومات في الجامعات الحكومية في العام الدراسي الجديد 2022- 2023 .

 

رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان 2022 ، من خلال هذا الرابط :

 

 نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان 2022

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني 2021/2022، بنسبة نجاح (91.27%). 

مؤشرات الكليات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والكليات المتاحة لطلاب التعليم الفني 2022

اعرف الكلية المناسبة.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ونتيجة الدور الثاني

  التربية والتعليم توفر الجهود لتحسين التعليم الفني

وأشار الوزير إلى الاستغلال الأمثل للتعليم الفنى لما لديه من مقدرات وما تم بناؤه من قدرات فى تقديم شرح إضافى للمناهج والدروس On-Line من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفنى لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفنى فقط بمعدل 11 ساعه يوميًا، وإنشاء 6 قنوات للتعليم الفنى على YouTube لشرح المقررات والمراجعات، وإنشاء وتفعيل منتديات قطاع التعليم الفنى لتوفير روابط شرح للدروس والتواصل مع الطلاب، وكذلك تفعيل قنوات التعليم الفنى بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية وبالجهود الجارية حاليًا لتحميل المواد التعليمية على منصة التعليم الفنى على موقع الوزارة. 

 

وأشاد الوزير بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة كل من الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس 2022 والتي تقدم لها 220 ألف طالب وطالبة وأشرف عليها 34 ألف معلم، فى 447 لجنة والتى مرت بسلام دون تسجيل لأي حالة إصابة أو إشتباه بفيرس كورونا.

 

وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل الى عدد 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي – زراعى – تجارى – فندقي)، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات - 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى).

 مؤشرات نتيجة التنسيق في الدبلومات الفنية 2022

نظام 5 سنوات: حضر عدد 3430 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 96.79 % بانخفاض مقداره 0.51 % عن العام السابق.

 

نظام 3 سنوات: حضر 180580 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 92.01% بزيادة مقدارها 0.20% عن العام السابق.

 

نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج: حضر عدد 2615 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 95.14 % بانخفاض مقداره 0.22 % عن العام السابق.

 

نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 2675 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 95.10% (بمشاركة ممثلي سوق العمل فى عملية التقييم).

 

التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات: حضر عدد 380 طالب (3 شهادات) بنسبة نجاح 100%.

 

نظام 3 سنوات - إعداد مهني: حضر عدد 32609 طالب (3 شهادات) بنسبة نجاح 86.44% بزيادة مقدارها 3.06 % عن العام السابق.

الدبلومات الفنية نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان 2022 رابط نتيجة امتحانات الدبلومات التربية والتعليم

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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