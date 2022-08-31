الأربعاء 31 أغسطس 2022
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حوادث

27 سبتمبر.. محكمة الأسرة تنظر دعوى إثبات نسب ضد لاعب كرة قدم شهير

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
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حددت محكمة الأسرة في الجيزة، جلسة 27 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب كرة قدم شهير.

وقالت السيدة في المحضر الذى حررته بقسم شرطة الهرم، إنها تزوجت من اللاعب عرفيا يوم 5 مارس الماضي، بواسطة محامى حددت هويته، وأنها منذ أسبوعين أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على ورقتي إثبات زواجهما العرفي لرفض اللاعب إثبات النسب.
واستمعت النيابة المختصة لأقوال السيدة، والتي وجهت له خلال الإدلاء بأقوالها اتهاما بالاستيلاء على ورقتى الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.
تقدمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

محكمة الأسرة فى الجيزة سيدة لاعب كرة قدم شهير دعوى إثبات نسب جلسات

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