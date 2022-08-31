تحقيقات النيابة في حريق شقة بالأميرية: ماس كهربائي السبب

استلمت نيابة الأميرية الجزئية، اليوم الأربعاء، تقرير المعمل الجنائى حول واقعة نشوب حريق فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، وتبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع صالح الحال بمنطقة الأميرية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع إصابات.