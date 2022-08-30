مصرع عامل نظافة أسفل عجلات سيارة جمع القمامة بالدقهلية

لقى عامل نظافة مصرعه تحت عجلات سيارة النظافة التى يستقلها ويعمل بها ببلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة بلقاس بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع عامل نظافة أثناء عمله بشارع المحكمة ببلقاس.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وتبين مصرعه بخطأ من سائق سيارة النظافة التي يستقلها الفقيد معه .

وبسؤال السائق أكد انه لم ير الفقيد أثناء تحرك السيارة وأنه ظن أنه استقلها من الخلف وتم نقل المتوفى إلى مستشفى بلقاس وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.