بتجاهل تجفيفها.. خبراء: هكذا تنشر الأيدي المغسولة الجراثيم

نعلم جميعًا مدى أهمية الحفاظ على نظافة أيدينا وبالأكثر في فترة انتشار وباء كورونا، ومع بساطة السلوك إلا أن الكثير من الأشخاص يجهلون الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي.

وبشكل عام ، تعتبر نظافة اليدين أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الحشرات مثل كوفيد وحتى نزلات البرد.

لكن أحد الخبراء قال إنه بينما يولي الناس الكثير من الاهتمام لغسل أيديهم - فهم دائمًا يهملون عنصرًا رئيسيًا وهو التجفيف.

وفقًا لموقع the sun قال عالم الأحياء الدقيقة الدكتور DL ويبر إن هذا مهم بنفس القدر عندما يتعلق الأمر بالحد من انتشار الأمراض، وهناك أبحاثًا تشير إلى أن 85% من الميكروبات تنتقل عن طريق الأيدي الرطبة، مقارنة بـ 0.06 في المائة عن طريق الأيدي الجافة.

وأوضح أن هذا مصدر محتمل لتلوث البكتيريا والفيروسات لأشخاص آخرين، فالأيدي الرطبة أكثر عرضة للتلوث عند لمس الأسطح المستعمرة بالميكروبات التي يحتمل أن تكون ممرضة (مسببة للأمراض) - خاصة عند استخدام الحمام.

"هذا يوضح أن عدم تجفيف اليدين بشكل صحيح يمكن أن يكون أقل نظافة من عدم غسلها على الإطلاق.

وأضاف أن "البحث أظهر أن انتقال البكتيريا مرتبط بشكل مباشر بوقت وفعالية تجفيف اليدين، وتناقص انتقال البكتيريا تدريجياً مع إزالة الماء".

هنا يكشف عن مقدار كل نمط يتم تنفيذه عند غسل الأيدي مقابل نشر الجراثيم.

1. الرجفة

الشخص الذي ينقر أو يهز الماء من يديه بدلاً من استخدام مجفف اليد أو المنشفة.

قال الدكتور ويبر مع هؤلاء الأشخاص، عادة ما تنتهي قطرات الماء الملوثة في جميع أنحاء المرآة والحوض والجدران والأرض.

2. سراويل مندية

في معظم الأحيان، يكون هذا الشخص في عجلة من أمره ولا يمكنه أبدًا إنهاء تجفيف يديه في المجفف - لذا يفضل مسحه على بنطاله بدلاً من ذلك.

"قد تكون أيديهم جافة؛ ومع ذلك، يمكن أن تتلوث الملابس ويمكن أن تنقل أيضًا الميكروبات إلى الجلد النظيف، بالإضافة إلى أنها طريقة غير مريحة لقضاء بقية اليوم مرتديًا ملابس رطبة.

3. مصفف الشعر

قال الدكتور ويبر إن هذا الشخص سيستخدم بقايا الماء على يديه لتنعيم شعره أو تصفيفه، فيمكن أن تكون متسخة كما كانت قبل غسلها.

وأضاف: “ينتج الشعر زيوتًا طبيعية للحماية ويمكن أن يتلوث ببكتيريا الجلد الطبيعية بما في ذلك Propionibacterium acnes (العامل المسبب لحب الشباب) وEscherichia coli (وهي بكتيريا شائعة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي والإسهال والتهابات المسالك البولية)”.

4. بالتنقيط

قال الدكتور ويبر إن هذا الشخص الطائش لا يجفف أيديهم على الإطلاق.

"الأيدي المبللة تنقل أعدادًا كبيرة من البكتيريا والفيروسات إلى جميع الأسطح التي تتلامس معها ، ومن منظور صحي سيكون من الأفضل لو لم يغسلوا أيديهم.