الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تحقق فى اتهام سائق تحرش بفتاة فى عين شمس

متهم
متهم
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تباشر نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، تحقيقا موسعا حول واقعة ضبط سائق «توك توك»؛ لاتهامه بمضايقة فتاة، والتحرش بها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت وحدة المتابعة الأمنية رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر صاحبة الحساب من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بمضايقتها، أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة وتم تحديد الفتاة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبسؤالها اتهمت سائق توك توك" بمضايقتها، وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة «سائق مركبة "توك توك"، مقيم بمنطقة عين شمس».

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

عين شمس فتاة سائق توك توك تحقق النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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