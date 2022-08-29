النمسا تدعو الاتحاد الأوروبى إلى فصل أسعار الكهرباء عن الغاز

دعا المستشار النمسوي كارل نيهامر الأحد الاتحاد الأوروبي، إلى "فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز" لتجنّب ارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن المسألة ستكون في صلب اجتماع طوارئ قريب.

وقال نيهامر في بيان: إن "على سعر الكهرباء أن ينخفض"، مضيفًا "لا يمكننا ترك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقرّر يوميًا" مصير أسعار موارد الطاقة.

وأضاف: "يجب أن نوقف هذا الجنون الحاصل حاليًا في أسواق الطاقة"، مؤكّدًا أن التحرّك المضاد لارتفاع الأسعار يجب ألّا يكون فقط على المستوى الوطني بل أيضًا على المستوى الأوروبي.

وفي سياق ارتفاع أسعار موارد الطاقة على المستوى الأوروبي، أعلن الجمعة رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي أنه سيعقد "اجتماعًا طارئًا لوزراء الطاقة" بموافقة المفوضية الأوروبية.

وأكّد نيهامر أن مسألة فصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز "ستكون على جدول أعمال" الاجتماع، لافتًا إلى أنه قد أثارها مع نظيره الألماني أولاف شولتس وبيتر فيالا، وفقا لفرانس برس.

وبعد ستة أشهر على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بلغت أسعار الطاقة في أوروبا مستويات قياسية الجمعة، ما يُنذر بارتفاع هائل لتكاليف المعيشة بحلول فصل الشتاء تعود أسبابه إلى انقطاع تزويد دول أوروبا الداعمة لأوكرانيا الغاز الروسي، علمًا أن 20 في المئة، من الكهرباء الأوروبية تولّدها محطات طاقة تعمل بالغاز.

وتطال الأزمة كل أوروبا التي كانت معتمدة على خطط التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 للانتقال إلى استخدام طاقات متجددة أو الهيدروجين والاستعاضة عن الطاقات الأحفورية التي تتسبب بانبعاثات غازات الدفيئة.

وفي السياق، ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، في تقرير لها، إن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا الآن باتت عشرة أضعاف أسعارها المعتادة، كما أن الصناعة في أوروبا تواجه مشاكل كبيرة وسط حالة من الغضب تسود الشارع الأوروبي بينما يعيش السياسيون في حالة ذعر شديد.

وأوضحت "فورين بوليسي" أن معظم دول العالم تكافح مع ارتفاع أسعار الطاقة، لكن أوروبا تتعرض لضغوط شديدة، ما أجبر القادة الأوروبيين على الارتجال في خطط الإنقاذ وإجراءات الطوارئ لتجنيب المستهلكين الألم الاقتصادي المدمر في الشتاء.