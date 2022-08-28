الأحد 28 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن المشدد 15 سنة لـ11 متهمًا فى قضية قتل بالمطرية

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، بمعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامهم بالقتل العمد بالمطرية.

وجاء في الإحالة أن المتهمين قتلوا «م. ا» عمدًا من غير سبق الإصرار أو الترصد بأن أطلق المتهم الأول عيارا ناريا من بندقية آلية كانت بحوزته صوب المجني عليه، حال تواجد باقي المتهمين معه على مسرح الجريمة، وبحوزتهم أسلحة نارية للشد من أزر الأول قاصدين إزهاق روح المجني عليه؛ فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة أن هذه الجناية اقترنت بها جنايتان أخريان حيث أحرزوا سلاحا ناريا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وأحرزوا وحازوا ذخائر أسلحة نارية «مششخنة» مسدس مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وأحرزوا وحازوا أسلحة نارية غير «مششخنة» فرد خرطوش، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وأحرزوا وحازوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا بحيازتها أو إحرازها.

محكمة جنايات شمال القاهرة السجن المشدد المطرية معاقبة القتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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