إصابة 4 سيدات وشاب فى حادث سير ببنى سويف

أنقذ القدر شابًا و4 سيدات من الموت المحقق، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب توك توك على الطريق الزراعى بنى سويف.

وانتقلت سيارت الإسعاف لمكان الحادث ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي بالقرب من قرية شريف باشا دائرة مركز بني سويف، أسفر عن إصابة 4 سيدات وشاب.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى وطنية سالم عبدالعزيز 45 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات، هيام عبدالعزيز صالح 40 سنة، مصابة بجروح وسحجات، نادية صالح عبدالعزيز 50 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح وسحجات، هيام محمد سليمان 30 سنة، مصابة بكدمة في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، جودة عطية جودة 22 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات، جميعهم مقيمون قرية الزيتون بمركز ناصر.