14 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بالمنيا

لقي 14 شخصًا مصرعهم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من محور سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط، ووقوع عدد من المصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي والفحص، تبيَّن انقلاب السيارة بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا وجميعهم يقيمون بالقاهرة.

واستقبل مستشفى سمالوط النموذجي، المصابين لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين جروح وسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث.