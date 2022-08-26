تعرف على سعر الدولار اليوم 26-8-2022 فى البنوك المصرية
تراجع طفيف سجله سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي 19:19 جنيه متراجعًا قرشين عن تعاملات أمس حيث وصل سعر الدولار في اغلب البنوك العاملة في مصر 19:21 جنيه.
الدولار
وارتفع سعر الدولار في مصر خلال الأسابيع الأخيرة رغم اتجاه البنك المركزي المصري في اجتماعة الاخير إلى تثبيت سعر الفائدة ، إلا أن الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن تثبيت سعر الفائدة لن يكون دائم وأن مصر مضطرة إلى رفعها خلال الفترة اقلادمة، ويعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية .
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
- وصل سعر الدولار البنك المركزي المصري: 19.12 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.
- وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري : 19.14 جنيه للشراء ، و19.20 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الدولار في بنك مصر : 19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.
- وصل سعر الدولار في بنك القاهرة: 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.12 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.12 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.18 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.
- وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 19.15 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الدولار في بنك البركة: 19.10 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتي 19.19 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى 19.18 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في ميد بنك 19.18 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية قيمة 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري 19.16 جنيه للشراء، وسجل للبيع 19.22 جنيه.
- سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد قيمة 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.
- وسجل سعر الدولار اليوم في بنك المشرق إلى 19.12 جنيه للشراء وسجل للبيع نحو 19.22 جنيه.
- سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 19.15 جنيه للشراء وسجل للبيع 19.22 جنيه.
- سجل سعر الدولار اليوم في بنك HSBCنحو 19.11جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي قيمة 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان قيمة 19.12 جنيه للشراء وسجل للبيع 19.22 جنيه.