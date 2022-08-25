سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث استقر سعره في بعض البنوك وعلى رأسها البنك المركزي المصري حيث سجل 5:11 جنيه مصري، بينما ارتفع خلال تعاملاته في بعض البنوك الأخرى ومنها اكبر بنكين محليين وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر حيث وصل سعر الريال السعودي في كل منهما إلى 5.10 جنيه للبيع .

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، مقابل 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع أمس.

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي ،5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر، 5.10 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر عند 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع .

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع أمس.

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.96 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 5.10 جنيه للشراء، و5.11 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 5.03 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: إلى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 4.95 جنيه للشراء، و 5.11 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه: 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد أمام الجنيه، 4.93 جنيه للشراء، و5.12 للبيع.